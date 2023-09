GdL23 – CONCERT – LES PIRATES DE CANCALE Chapiteau – Festival Musique sous les Em Port-en-Bessin-Huppain, 11 novembre 2023, Port-en-Bessin-Huppain.

Port-en-Bessin-Huppain,Calvados

À l’occasion de la 19ème édition du Goût du Large, Les Pirates de Cancale se produiront sur la scène du chapiteau du festival Musique sous les Embruns. Composé de jeunes femmes, ce groupe s’attaque avec enthousiasme et énergie au répertoire des anciens. De jeunes voix énergiques, un brin rebelles et toujours sincères entonnent avec conviction les chants des anciens matelots de la voile. Ces pirates racontent la vie à bord avec une étonnante force d’engagement et interprètent les chants de bord dans leur contexte d’origine en hissant les voiles, en virant au cabestan ou en dansant le rond à trois pas. Elles aiment aussi émouvoir en interprétant de superbes complaintes maritimes..

2023-11-11 15:00:00 fin : 2023-11-11 16:00:00. .

Chapiteau – Festival Musique sous les Em Place Georges Seurat

Port-en-Bessin-Huppain 14520 Calvados Normandie



For the 19th edition of the Goût du Large festival, Les Pirates de Cancale will be performing under the big top at the Musique sous les Embruns festival. Made up of young women, this group tackles the old-time repertoire with enthusiasm and energy. Young, energetic voices, a touch rebellious but always sincere, sing the songs of the old sailors with conviction. These pirates tell the story of life on board with astonishing commitment, and interpret the songs in their original context, hoisting the sails, tacking the capstan or dancing the three-step round. They also love to stir the emotions with their superb maritime laments.

Para la 19ª edición del festival Goût du Large, Les Pirates de Cancale se suben al escenario de la carpa del festival Musique sous les Embruns. Formado por mujeres jóvenes, este grupo aborda el repertorio antiguo con entusiasmo y energía. Voces jóvenes y enérgicas, un poco rebeldes pero siempre sinceras, cantan con convicción las canciones de los antiguos marineros. Estas piratas cuentan la vida a bordo con una fuerza de compromiso asombrosa, interpretando las canciones del barco en su contexto original izando las velas, virando en el cabrestante o bailando la ronda de tres pasos. También les encanta emocionar con sus soberbios lamentos marítimos.

Anlässlich der 19. Ausgabe von Goût du Large treten Les Pirates de Cancale auf der Bühne des Festzelts des Festivals Musique sous les Embruns auf. Diese aus jungen Frauen bestehende Gruppe nimmt sich mit Enthusiasmus und Energie des Repertoires der Altvorderen an. Junge, energiegeladene Stimmen, die ein wenig rebellisch und immer aufrichtig sind, stimmen mit Überzeugung die Lieder der alten Segelmatrosen an. Diese Piraten erzählen mit erstaunlicher Hingabe vom Leben an Bord und interpretieren die Bordlieder in ihrem ursprünglichen Kontext, indem sie die Segel hissen, mit der Capstan wenden oder den Dreischritt-Rundtanz tanzen. Sie lieben es auch, zu berühren, indem sie wunderschöne maritime Klagelieder vortragen.

