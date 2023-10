La Fête foraine continue… sous le Chapiteau du Théâtre de la Mer Chapiteau du Théâtre de la Mer Sainte-Maxime, 16 décembre 2023, Sainte-Maxime.

Sainte-Maxime,Var

Le Grand chapiteau du Théâtre de la Mer de Sainte-Maxime se métamorphose en palais des jeux !.

2023-12-16 11:00:00 fin : 2023-01-07 19:00:00. .

Chapiteau du Théâtre de la Mer Promenade A. Simon Lorière

Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur



The big top at the Théâtre de la Mer in Sainte-Maxime is transformed into a games palace!



Dive into the world of arcade games for all the family. In the heart of the marquee, marvel at the magical Christmas décor that evokes the enchantment of the season. Whether you’re a fan of competitive games or just looking for some family fun, our games palace is sure to please.



Join us to prolong the magic of the funfair and experience unforgettable moments under the big top.

La carpa del Théâtre de la Mer de Sainte-Maxime se transforma en un palacio del juego

Das große Zelt des Théâtre de la Mer in Sainte-Maxime verwandelt sich in einen Palast der Spiele!

Mise à jour le 2023-10-17 par Office de tourisme de Sainte Maxime