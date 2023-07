Halloween Chapiteau du Théâtre de la Mer Sainte-Maxime, 31 octobre 2023, Sainte-Maxime.

Sainte-Maxime,Var

Petits monstres, déguisements, Diablotins, citrouilles, petit train … seront les bienvenus sur ce jour destinés aux enfants sur le thème d’Halloween.

2023-10-31 10:00:00 fin : 2023-10-31 18:00:00. .

Chapiteau du Théâtre de la Mer Promenade A. Simon Lorière

Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur



Little monsters, disguises, imps, pumpkins, little trains, etc. will all be welcome on this Halloween-themed children’s day.



All children must be accompanied by a responsible adult.

On the programme



– games stands

– toy train

– make-up,

– Halloween world

Pequeños monstruos, disfraces, diablillos, calabazas, trenecitos, etc. serán bienvenidos en esta jornada infantil con temática de Halloween

Kleine Monster, Verkleidungen, Teufelchen, Kürbisse, ein kleiner Zug ? sind an diesem Tag für Kinder zum Thema Halloween willkommen

