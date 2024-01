PITT OCHA – LES OGRES DE BARBACK CHAPITEAU DES OGRES Montcuq En Quercy Blanc, dimanche 17 mars 2024.

Pitt Ocha a ce don merveilleux de jongler avec les bruits et les sons.Sous son chapiteau, il les lance, les dompte, en fait des musiques, des chansons. Aujourd’hui, il nous invite, artistes et public, dans son univers, nous emmène à travers le monde, pour nous présenter sa panoplie de sons d’horizons multiples et variés.Dans un spectacle musical, qui revêtira certains atours du cirque traditionnel, sous un chapiteau coloré intégralement décoré, nous vivrons ses aventures et ses rencontres dans un véritable maelstrom visuel et sonore. Tout sera suggéré, proposé, et si comme lui nous nous laissons aller, grâce aux sons qu’il a rapportés et à notre imagination, nous pourrons rencontrer tour à tour tous ses amis… tout en poésie et mélodies.À nous tou(te)s de jouer, ensemble.« La Ménagerie du Son » se chargera de vous accueillir avec des machines à bruits, à sons, automates à musique et créations autonomes. Ils y côtoieront d’autres objets qui n’attendront que l’on s’amuse avec eux, qu’on les secoue, qu’on les agite… qu’on les rende vivants !Spectacle tout publicRecommandé à partir de 5 ans (durée : 1h30)gratuit jusqu’à 2 ans

Tarif : 22.00 – 30.20 euros.

Début : 2024-03-17 à 17:00

CHAPITEAU DES OGRES ALLÉE DES MARRONIERS 46800 Montcuq En Quercy Blanc 46