Spectacle de cirque: Milio suivi de « Monique » Chapiteau des Cas du Cyrque Douelle, 17 juin 2023, Douelle.

Douelle,Lot

Venez découvrir Milio et son aviation jonglée en première partie.

S’ensuivra le spectacle « Monique » par la compagnie Projet Coin avec ses jeux icariens et ses numéros de monocycle.

Réservation au 06.88.01.92.40 ou par mail: lescasducyrque@gmail.com.

2023-06-17 à 20:00:00 ; fin : 2023-06-17 . 10 EUR.

Chapiteau des Cas du Cyrque

Douelle 46140 Lot Occitanie



Come and discover Milio and his juggled aviation in the first part.

This will be followed by the « Monique » show by the Projet Coin company, with its icarian games and unicycle acts.

Bookings on 06.88.01.92.40 or by e-mail: lescasducyrque@gmail.com

Venga a descubrir a Milio y sus malabares aéreos en la primera parte.

Le seguirá el espectáculo « Monique » de la compañía Projet Coin, con sus juegos icarianos y sus números en monociclo.

Reservas en el 06.88.01.92.40 o por correo electrónico: lescasducyrque@gmail.com

Erleben Sie Milio und seine jonglierte Luftfahrt im ersten Teil.

Anschließend folgt die Show « Monique » der Kompanie Projet Coin mit ihren ikarischen Spielen und Einradnummern.

Reservierungen unter 06.88.01.92.40 oder per E-Mail: lescasducyrque@gmail.com

Mise à jour le 2023-06-08 par OT Cahors – Vallée du Lot