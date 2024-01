Spectacle de la classe de Terminale bac cirque Chapiteau de l’ENCC Châtellerault, vendredi 5 juillet 2024.

Spectacle de la classe de Terminale bac cirque Les élèves de la classe de terminale viennent de passer leur bac, c’est leur dernier rendez-vous ensemble sur la piste avant de revenir un jour peut-être en tant qu’artistes professionnels. 5 9 juillet Chapiteau de l’ENCC Plein tarif 6€, de 12 ans 1€, de 2 ans gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-05T21:00:00+02:00 – 2024-07-05T23:00:00+02:00

Fin : 2024-07-09T19:00:00+02:00 – 2024-07-09T21:00:00+02:00

Les élèves de la classe de terminale spécialité arts du cirque viennent de passer leur bac. Ils quittent l’école, s’envolent vers de nouveaux horizons que sont les écoles supérieures et professionnelles d’arts du cirque en France et à l’étranger.

C’est leur dernier rendez-vous ensemble sur la piste avant de revenir un jour peut-être en tant qu’artistes professionnels.

Pour l’heure, c’est pleins d’émotions qu’ils vous attendent.

Chapiteau de l'ENCC 34 rue Louis Braille 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 La Renaitrie Vienne Nouvelle-Aquitaine https://www.helloasso.com/associations/ecole-nationale-de-cirque-de-chatellerault https://ecoledecirque.org/calendrier-des-spectacles/ 0549858181 contact@ecoledecirque.org

Cirque spectacle

ENCC Jade Patrier