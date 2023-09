Cirque en décembre,28 ans Chapiteau de l’ENCC Châtellerault, 1 décembre 2023, Châtellerault.

Cirque en décembre,28 ans 1 – 3 décembre Chapiteau de l’ENCC De 5 à 12€/Pass Insouciants 20/35€

L’École Nationale de Cirque de Châtellerault offre une carte blanche à une équipe d’anciennes élèves, sous la coordination artistique de Virginie Gerbeau.

Sous le chapiteau de l’ENCC, nous nous rassemblons pour célébrer le 28ème anniversaire de l’école. Tel un doux retour aux sources et unies par leur passion commune, les circassiennes se retrouvent pour créer une proposition artistique singulière, éphémère et absolument délicieuse. Chaque geste exprime leur créativité, chaque mouvement révèle leurs expériences accumulées au fil des années. Elles laisseront derrière elles un héritage artistique qui continuera d’inspirer les générations futures, un rappel vivant de la puissance expressive du cirque et de la créativité humaine.

Chapiteau de l’ENCC 31 rue Louis Braille Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.3t-chatellerault.fr/ »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@3t-chatellerault.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 49 85 46 54 »}] (ancienne école de gendarmerie)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-01T21:00:00+01:00 – 2023-12-01T22:15:00+01:00

2023-12-03T17:30:00+01:00 – 2023-12-03T18:45:00+01:00

Chapiteau de l’ENCC Ecole de cirque

Benoit Salmon