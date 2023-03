Spectacle du secteur loisir Chapiteau de l’ENCC Châtellerault Catégories d’Évènement: Châtellerault

Spectacle du secteur loisir Chapiteau de l’ENCC, 7 juin 2023, Châtellerault. Spectacle du secteur loisir Mercredi 7 juin, 19h00 Chapiteau de l’ENCC Gratuit sur réservation Les enfants & jeunes du secteur loisir de l’École Nationale de Cirque de Châtellerault présentent leur spectacle de fin d’année.

L’accès est réservé en priorité aux familles. Chapiteau de l’ENCC 34 rue Louis Braille 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 La Renaitrie Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0549858181 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@ecoledecirque.org »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

