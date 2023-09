Stage cirque Chapiteau de L’Embouchure Baule, 23 octobre 2023, Baule.

Stage cirque 23 – 27 octobre Chapiteau de L’Embouchure Sur inscription (nom, prénom et date de naissance de l’enfant). Tarifs de la semaine : 50€ pour les matinées et 80€ pour les après-midi (+5€ d’adhésion à L’Embouchure).

Atout Cirque vous propose un stage d’initiation aux arts du cirque !

Au programme : pratique de la jonglerie, des aériens, des acrobaties, du clown et de l’équilibre sur objets. Dans une ambiance ludique et sensible les enfants pourront découvrir et s’épanouir selon leurs envies et leur curiosité.

Chapiteau de L'Embouchure 2 rue du Lièvre d'Or, 45130 Baule Loiret Centre-Val de Loire atoutcirque@lembouchure.org

