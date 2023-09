Attention Fragile ! Chapiteau de l’Embouchure Baule Catégories d’Évènement: Baule

Loiret Attention Fragile ! Chapiteau de l’Embouchure Baule, 22 octobre 2023, Baule. Attention Fragile ! Dimanche 22 octobre, 10h30 Chapiteau de l’Embouchure enfant : 5€ adulte : 7€ Des bonhommes-cartons sans tête

Juste un corps-boîte, des jambes et des bras

Des bonhommes-cartons très différents…

Et des rencontres

Pour s’imiter, s’affronter, se différencier,

se découvrir, se surprendre, s’accepter. « Attention, Fragile ! » est une invitation à regarder à la loupe grossissante ce qu’il se passe quand on ne se fie qu’à l’emballage. Réservation conseillée pour l’atelier après le spectacle (durée : environ 2H00) Chapiteau de l’Embouchure rue du Lièvre d’or BAULE Baule 45130 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « chapimome@lembouchure.org »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-22T10:30:00+02:00 – 2023-10-22T11:30:00+02:00

2023-10-22T10:30:00+02:00 – 2023-10-22T11:30:00+02:00 spectacle humour La petite Elfe Détails Catégories d’Évènement: Baule, Loiret Autres Lieu Chapiteau de l'Embouchure Adresse rue du Lièvre d'or BAULE Ville Baule Departement Loiret Age min 5 Age max 12 Lieu Ville Chapiteau de l'Embouchure Baule latitude longitude 47.81121;1.673996

Chapiteau de l'Embouchure Baule Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/baule/