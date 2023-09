Frichti! Chapiteau de l’Embouchure Baule, 20 octobre 2023, Baule.

Frichti! Vendredi 20 octobre, 09h15, 10h45, 14h00, 15h30 Chapiteau de l’Embouchure 5 € enfant 7 € adulte

« Dans la chaleur d’une scène devenue cuisine, poussière de farine, boiîe à sucre, rouleau, cuillères s’entrechoquent et rythment le temps du jeu, du souvenir, des sensations enfouies et de leurs chansons… »

Sons de casseroles, de bols, de couverts nous ouvrent la porte de cette cuisine et nous invitent au plaisir (interdit ?) de plonger les mains dans la farine, de vivre le voyage d’une boite à sucre et de devenir l’acteur d’une réalisation culinaire…

Chapiteau de l’Embouchure rue du Lièvre d’or BAULE Baule 45130 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « chapimome@lembouchure.org »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T09:15:00+02:00 – 2023-10-20T09:45:00+02:00

2023-10-20T15:30:00+02:00 – 2023-10-20T16:00:00+02:00

spectacle jeune public cuisine

Théâtre Buissonnier