ChapiMôme : Rendez-vous jeune public du 19 au 22 octobre 20 – 22 octobre Chapiteau de L’Embouchure Prix unique : 5€ / Samedi après-midi : Prix Libre

Programmation détaillé :

Par un contraste joyeux, ChapiMôme vise à titiller les imaginaires, éveiller les curiosités, résonner les émotions et ouvrir les possibles !

Venez profiter de ces 4 jours de spectacle réservé au jeune public, et à leur famille, pour découvrir une programmation artistique audacieuse et variée.

Vendredi 20 Octobre : Frichti ! Par la Cie Théâtre Buissonnier

Séances à 9h15 – 10h45 – 14h – 15h30

Spectacle Culinaire et Musical

Jusqu’à 5 ans

Durée : 30 minutes

Résumé :

Dans la chaleur d’une scène devenue cuisine, poussière de farine, boite à sucre, rouleau, cuillères s’entrechoquent et rythment le temps du jeu, du souvenir, des sensations enfouies et de leurs chansons…Sons de casseroles, de bols, de couverts nous ouvrent la porte de cette cuisine et nous invitent au plaisir (interdit ?) de plonger les mains dans la farine, de vivre le voyage d’une boite à sucre et de devenir l’acteur d’une réalisation culinaire…Dans ce Frichti il y a de la farine, du beurre, du sucre, un œuf, des airs sur le bout de la langue, des échappées ludiques… au fur et à mesure que les ingrédients s’amalgament, que la pâte se pétrit et se façonne, de délicieuses effluves de cette recette se diffusent.

Plus d’informations : www.theatrebuissonnier.org/frichti

Samedi 21 Octobre : 10h30 – La Caresse du Papillon

Par le Théâtre de Céphise

Spectacle de marionnettes

A partir de 4 ans

Durée : 45 minutes

Résumé :

Nino, s’interroge sur la disparition soudaine de sa grand-mère, Mamita. Elle est partie, lui dit-on, mais où ? Son grand-père, Papito, ne sait quoi lui répondre. Alors l’enfant s’évade dans son imaginaire. Il évoque sa grand-mère auprès d’une série d’animaux, de l’asticot à la baleine, mais chacun préfère se plaindre de sa vie, rêvant d’être autre chose que ce qu’ils sont.

De retour au jardin, Nino insiste auprès de Papito qui plante quelques radis que Mamita aimait beaucoup. Papito, après avoir évoqué le ciel et la terre, préfère alors se souvenir de Mamita et dire à Nino qu’elle est sans doute dans ce jardin qu’elle aimait tant, légère, finalement comme une caresse de papillon.

Spectacle doux et poétique sur la disparition d’un proche, à hauteur d’enfant.

Plus d’informations : www.theatredecephise.com/la-caresse-du-papillon

Samedi 21 Octobre : De 14h à 17h – Open Chap’

Par L’Embouchure

Atelier Cirque, Projection de Courts-Métrages

A partir de 6 mois

Atelier de pratique circassienne : Jonglage, équilibre, acrobatie et même aériens n’auront plus de secrets pour vous après l’atelier en famille avec Maxime

Projection de court métrages : Une série de court métrages jeune public sont diffusés toute l’après-midi, et des casques audios sont mis à disposition. Un véritable petit cinéma dans le Chapiteau.

Jeux en bois grandeur nature : Autour et dans le chapiteau, les jeux en bois géants font leur sortie, pour le plus grand plaisir des petits et des grands !

Dimanche 22 Octobre : 11h – Attention Fragile !

Par la Cie La Petite Elfe

Théâtre de « Gros objet »

A partir de 5 ans

Lorsque l’on est enfant on a besoin d’être rassuré ; et la normalité rassure. Pour les enfants qui sont un peu différents : ceux qui sont « trop ou pas assez » cette période de l’enfance peut être source de blessures qui accompagneront et guideront leur vie d’adulte. Qui, dans son enfance, n’a jamais ressenti cette désagréable impression de ne pas être comme les autres, d’être hors du groupe ? Qui de ces enfants devenus adultes ne sourit pas aujourd’hui, amèrement ou pleinement, de ses souvenirs d’exclusion ? « Attention fragile ! » a pour but de sensibiliser les enfants à la richesse du vivre ensemble. Vivre avec l’autre est plus simple et plus enrichissant que de vivre contre ! « Attention, Fragile ! » est une invitation à regarder à la loupe grossissante ce qu’il se passe quand on ne se fie qu’à l’emballage.

Plus d’informations : http://www.lapetiteelfe.fr/spectacle/attention-fragile

Dimanche 22 Octobre : 16h – Papy Stub !

Par Xavier Stubbe

Spectacle Musical

A partir de 3 ans

Xavier Stubbe revient avec un huitième album dans lequel il incarne le personnage de Papy Stub : gagnant officiel du concours des papys ! Electron libre sur scène ou au guidon de sa moto réservant bien des surprises, ce papy UP très dynamique et drôle est le complice aguerri des enfants, le chanteur d’histoires douces, rocks ou même hip-hop. Des chansons pop aux textes ciselés, une mise en scène cousue-main, jouée dans un décor et une énergie manifestement électriques ! Pas de doute, Papy Stub va vous surprendre !

Plus d’informations : https://www.xavierstubbe.com/videos/

