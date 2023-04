Festival Baule d’Airs : Foire à la fanfare Chapiteau de l’Embouchure, 19 mai 2023, Baule.

Festival Baule d’Airs : Foire à la fanfare 19 – 21 mai Chapiteau de l’Embouchure Vendredi 19 : 7€ / Gratuit pour les enfants (-12ans) / Pass week-end 16€ Samedi 20 : 13€ / Gratuit pour les enfants (-12ans) / Pass week-end : 16€ Dimanche 21 : Gratuit pour les enfants (-12 ans) et les adultes (+12ans)

Festival des arts à l’air libre et véritable foire à la fanfare, Baule d’Airs est l’évènement idéal pour partager un moment convivial et festif en famille ou entre amis à Baule (45) !

Au cœur d’une décoration et de constructions faites sur mesure par plus de 50 bénévoles qui s’y affairent depuis près de 9 mois, venez découvrir et apprécier concerts & spectacles, harmonies & fanfares, professionnels & amateurs, tous unis dans un même objectif : transformer ce week-end en un rendez-vous festif hors du temps.

Et hors du temps il sera ! Cette année, la Cie Antigua y Barbuda s’affiche comme l’attraction phare du festival, en installant au coeur du festival une véritable foire d’antan. Un mélange de manèges, attractions et autres entresorts.

Programmation :

Vendredi 19 Mai > La soirée Locale

Ecole de Musique Municipale de Baule

Les 150 élèves, entre 4 et 75 ans, vous présenterons le résultat de leur travail de l’année.

Société Musicale de Baule

Avec son traditionnel concert de printemps.

La Peau du Zouk

Fanfare Bourguignonne au son Sunky Groove.

La Belle Image

LA fanfare Latino Roots Bauloise, et sa nouvelle création : Circo Latino Especial.

Samedi 20 Mai > La Foire à la Fanfare

Bodega Banda

Les traditions du Sud-Ouest revisité à la sauce du Nord de la Loire.

Grizz’li

Une fanfare avec griffe unique entre Brass Band, Bluesrock et Soul.

Pastor of Muppets

Une fanfare au métal cuivré et un chanteur-démon-maitre de cérémonie.

Tongue of Fire

Une tempête musicale de cuivre, de roseaux et de percussions.

La Belle Image

LA fanfare Latino Roots Bauloise.

Boca de Cão

Des marionnettes géantes en déambulation.

La Peau du Zouk

Une fanfare Bourguignonne au son Sunky Groove.

Dimanche 21 Mai > La journée des harmonies

Apéro fanfare

Une ouverture en grande pompe La Belle Image, la Peau du Zouk et Tongue of Fire.

Harmonie de Cravant-Villorceau et d’Ingré

Deux harmonies locales, qui réunissent chacune de nombreux musiciens.

Orchestre de Lille Fives

Un orchestre originaire des Hauts de France, entre swing et tradition.

BB Blues

Un Big Band d’une vingtaine de musiciens qui interpréteront des standard du Jazz.

LE Grand Rassemblement

Le grand tous ensemble dans lequel se réuniront les 200 musiciens de passage lors du week-end. Un orchestre géant pour un son surpuissant : de quoi verser une petite larme !

De quoi se restaurer sur place avec :

3 stands de restauration pour contenter tous les palais : Sucré et salé !

3 bars qui proposeront tout ce dont vous pouvez imaginer !

Jeux géants en bois en libre accès sur le site

Fête foraine : 7 attractions artisanales participatives pour petits et grands

Attention, vous entrez en pays Baulois : Ici pas d’euros, de dollars, de pesetas, de livres, de lingots, de dinero, d’oseille, de flouz, de thune, de blé, mais DES ECUS ! Pour changer votre monnaie en écu, nous acceptons espèce et carte bleue.

Chapiteau de l’Embouchure rue du lièvre d’or45130 baule Baule 45130 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-19T19:00:00+02:00 – 2023-05-19T23:59:00+02:00

2023-05-21T12:00:00+02:00 – 2023-05-21T19:00:00+02:00

