Spectacle de cirque « Accroche-toi si tu peux » à l’AFCA Chapiteau de l’AFCA Aire-sur-l’Adour, 2 décembre 2023, Aire-sur-l'Adour.

Aire-sur-l’Adour,Landes

« Accroche-toi si tu peux » – Compagnie Les Invendus

« Deux hommes, quatre bras, un langage commun, celui du mouvement jonglé… entre chorégraphies et jonglage, entre tensions et complicité. La solitude, la colère et l’entraide les traversent, nous invitant pour un voyage de poésie et d’humour. »

​45min – Tout public

19h30 – Chapiteau de l’AFCA

Quartier de la Plaine

40800 AIRE SUR L’ADOUR

Buvette à partir de 18h30

Tarifs billetterie: Plein 12€ / Réduit 10€ / de 4 à 12 ans 8€

Elèves Aire de Cirque 6€

Réservations possibles sur Hello Asso:

https://www.helloasso.com/…/spectacle-accroche-toi-si…

Cie Les Invendus:

https://www.cielesinvendus.com/spectacle.

2023-12-02 fin : 2023-12-02 20:30:00. EUR.

Chapiteau de l’AFCA Rue de la Plaine

Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine



« Accroche-toi si tu peux » – Compagnie Les Invendus

« Two men, four arms, a common language, that of juggled movement… between choreography and juggling, between tension and complicity. Loneliness, anger and mutual support run through them, inviting us on a journey of poetry and humor. »

?45min – All audiences

7:30pm – Chapiteau de l’AFCA

Quartier de la Plaine

40800 AIRE SUR L’ADOUR

Refreshments from 6:30pm

Ticket prices: Full 12? / Reduced 10? / 4 to 12 years 8?

Aire de Cirque students 6?

Reservations available on Hello Asso:

https://www.helloasso.com/…/spectacle-accroche-toi-si…

Cie Les Invendus:

https://www.cielesinvendus.com/spectacle

« Accroche-toi si tu peux » – Compagnie Les Invendus

« Dos hombres, cuatro brazos, un lenguaje común, el del movimiento malabarista… entre coreografía y malabarismo, entre tensión y complicidad. La soledad, la rabia y el apoyo mutuo les atraviesan, invitándonos a un viaje de poesía y humor »

45min – Todos los públicos

19.30 h – Carpa AFCA

Barrio de la Plaine

40800 AIRE SUR L’ADOUR

Refrigerio a partir de las 18.30 h

Precio de las entradas: Completa 12? / Reducida 10? / De 4 a 12 años 8?

Estudiantes de Aire de Cirque 6?

Las reservas pueden hacerse en Hello Asso:

https://www.helloasso.com/…/spectacle-accroche-toi-si…

Cie Les Invendus:

https://www.cielesinvendus.com/spectacle

« Accroche-toi si tu peux » – Compagnie Les Invendus

« Zwei Männer, vier Arme, eine gemeinsame Sprache, die der jonglierten Bewegung… zwischen Choreographien und Jonglieren, zwischen Spannungen und Komplizenschaft. Einsamkeit, Wut und gegenseitige Hilfe durchdringen sie und laden uns zu einer Reise voller Poesie und Humor ein. »

?45min – Für alle Altersgruppen

19:30 Uhr – Festzelt der AFCA

Quartier de la Plaine

40800 AIRE SUR L’ADOUR

Getränke ab 18.30 Uhr

Eintrittspreise: Vollzahler 12 / Ermäßigt 10 / 4 bis 12 Jahre 8 ?

Schüler von Aire de Cirque 6?

Reservierungen sind über Hello Asso möglich:

https://www.helloasso.com/…/spectacle-accroche-toi-si…

Cie Les Invendus:

https://www.cielesinvendus.com/spectacle

