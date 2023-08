Brocante Chapiteau de la plage Le Tréport, 28 août 2023, Le Tréport.

Le Tréport,Seine-Maritime

Organisée par l’association Assist’O’Chats.

Ouverture : Lundi 28 août à 14h30.

Du 29 août jusqu’au 3 septembre : de 9h à 18h.

Vendredi 2023-08-28 fin : 2023-09-03

Chapiteau de la plage Place de la Batterie

Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie



Organized by the Assist’O’Chats association.

Opening: Monday August 28 at 2.30pm.

August 29 to September 3: 9 a.m. to 6 p.m

Organizado por la asociación Assist’O’Chats.

Inauguración: lunes 28 de agosto a las 14.30 h.

Del 29 de agosto al 3 de septiembre: de 9.00 a 18.00 h

Organisiert von der Vereinigung Assist’O’Chats.

Öffnungszeiten: Montag, 28. August um 14:30 Uhr.

Vom 29. August bis zum 3. September: von 9 bis 18 Uhr

