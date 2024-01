Goûter-spectacle avec Amaëlle Savary et Baptiste Jean Chapiteau de la Fontanelle Cussac, dimanche 4 février 2024.

Cussac Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-04 15:00:00

fin : 2024-02-04 17:00:00

Pour oublier la grisaille de la saison froide venez vous réchauffer le temps d’un après-midi pour un goûter de la chandeleur et profiter d’un spectacle musical et humoristique.

Chapiteau de la Fontanelle

Cussac 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



