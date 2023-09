6° Salon du livre de Cussac Chapiteau de la Fontanelle Cussac, 26 novembre 2023, Cussac.

Cussac,Haute-Vienne

Le Salon du livre de Cussac revient pour la sixième fois le dimanche 26 novembre de 10h à 17h30 au Chapiteau de la Fontanelle à Cussac. Au programme : une quinzaine d’auteurs jeunesse et adulte présents, animations toutes la journée, causerie animée par Nicolas Lestieux « La bataille de l’autre Oradour », concours d’illustrations et de créations artistiques, lectures pour les enfants etc… Venez nombreux !.

2023-11-26 fin : 2023-11-26 17:30:00. .

Chapiteau de la Fontanelle Rue du Chapiteau

Cussac 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The Cussac Book Fair returns for the sixth time on Sunday November 26 from 10am to 5:30pm at the Chapiteau de la Fontanelle in Cussac. On the program: some fifteen children’s and adult authors, all-day entertainment, a talk by Nicolas Lestieux entitled « La bataille de l’autre Oradour » (The battle of the other Oradour), an illustration and art competition, readings for children and more… Come one, come all!

La Feria del Libro de Cussac vuelve por sexta vez el domingo 26 de noviembre, de 10.00 a 17.30 horas, en el Chapiteau de la Fontanelle de Cussac. En el programa: una quincena de autores para jóvenes y adultos, animaciones durante todo el día, una conferencia de Nicolas Lestieux titulada « La bataille de l’autre Oradour » (« La batalla del otro Oradour »), un concurso de ilustración y arte, lecturas para niños… Venid todos

Die Buchmesse von Cussac kehrt zum sechsten Mal am Sonntag, den 26. November, von 10.00 bis 17.30 Uhr im Chapiteau de la Fontanelle in Cussac zurück. Auf dem Programm stehen rund 15 Jugend- und Erwachsenenautoren, ganztägige Animationen, ein von Nicolas Lestieux moderiertes Gespräch « La bataille de l’autre Oradour », ein Wettbewerb für Illustrationen und künstlerische Kreationen, Lesungen für Kinder etc. Kommen Sie zahlreich!

Mise à jour le 2023-09-28 par OT Ouest Limousin