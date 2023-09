Soirée Karaoké / Quiz Chapiteau de la Fontanelle Cussac, 7 octobre 2023, Cussac.

Cussac,Haute-Vienne

Le Comité des Fêtes de Cussac vous invite pour une soirée karaoké ! Rendez-vous le samedi 7 octobre à 20h30 au Chapiteau de la Fontanelle. Au programme de la soirée animée par Pascal de Chorus Animations 87 : chants, karaoké et quiz musicaux. Venez vous divertir en famille ou entre amis le temps d’une soirée !.

Chapiteau de la Fontanelle

Cussac 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The Comité des Fêtes de Cussac invites you to a karaoke evening! Join us on Saturday, October 7 at 8.30pm at the Chapiteau de la Fontanelle. Pascal from Chorus Animations 87 will entertain you with a program of songs, karaoke and musical quizzes. Come and enjoy an evening with family and friends!

El Comité des Fêtes de Cussac le invita a una velada de karaoke Únase a nosotros el sábado 7 de octubre a las 20.30 h en el Chapiteau de la Fontanelle. El programa de la velada, presentado por Pascal de Chorus Animations 87, incluye canciones, karaoke y un concurso musical. Venga a disfrutar de la velada en familia o entre amigos

Das Festkomitee von Cussac lädt Sie zu einem Karaoke-Abend ein! Wir treffen uns am Samstag, den 7. Oktober um 20:30 Uhr im Chapiteau de la Fontanelle. Auf dem Programm des von Pascal von Chorus Animations 87 moderierten Abends stehen Gesang, Karaoke und Musikquiz. Unterhalten Sie sich einen Abend lang mit Ihrer Familie oder Ihren Freunden!

