Concert : Chants et musiques des Andes avec Pedro Condori Chapiteau de la Fontanelle Cussac, 23 juillet 2023, Cussac.

Cussac,Haute-Vienne

Le samedi 22 et le dimanche 23 juillet venez assister au concert de chants et musiques des Andes avec Pedro Condori au Chapiteau de la Fontanelle de 15h30 à 17h. Un week-end, deux représentations !.

2023-07-23 fin : 2023-07-23 17:00:00. .

Chapiteau de la Fontanelle

Cussac 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



On Saturday July 22 and Sunday July 23, come and enjoy a concert of Andean songs and music with Pedro Condori at the Chapiteau de la Fontanelle from 3.30pm to 5pm. One weekend, two performances!

El sábado 22 y el domingo 23 de julio, venga a disfrutar de un concierto de canciones y música de los Andes con Pedro Condori en el Chapiteau de la Fontanelle de 15:30 a 17:00 h. Un fin de semana, ¡dos actuaciones!

Am Samstag, den 22. und Sonntag, den 23. Juli können Sie von 15:30 bis 17:00 Uhr im Chapiteau de la Fontanelle ein Konzert mit Gesängen und Musik aus den Anden mit Pedro Condori besuchen. Ein Wochenende, zwei Aufführungen!

Mise à jour le 2023-06-21 par OT Ouest Limousin