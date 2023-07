Concert de Pedro Condori Chapiteau de la Fontanelle Cussac, 22 juillet 2023, Cussac.

Cussac,Haute-Vienne

Le 22 et 23 Juillet à partir de 15h30 à Cussac au Chapiteau de la Fontanelle, Pedro Condori sera sur scène pour chanter et partager les chansons traditionnelles de son pays la Bolivie avec comme titre Wiphalita qui est le drapeau en tissu quadrillé de 49 cases multicolores, emblème des peuples originaires de Tawantinsuyu (terme quechua signifiant 4 parties). La wiphala représente l’union des peuples andins. Pedro Condori a donc choisi « Wiphalita » aussi comme titre de son disque dans le souci de valoriser ce symbole d’unité et d’égalité, d’organisation et d’harmonie du système communautaire andin. L’occasion d’un concert qui dépasse les frontières !.

2023-07-22 fin : 2023-07-23 17:00:00. .

Chapiteau de la Fontanelle

Cussac 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



On July 22 and 23, starting at 3:30pm in Cussac at the Chapiteau de la Fontanelle, Pedro Condori will be on stage to sing and share the traditional songs of his country, Bolivia, with the title Wiphalita, a cloth flag with 49 multicolored squares, emblematic of the peoples of Tawantinsuyu (a Quechua term meaning 4 parts). The wiphala represents the union of the Andean peoples. Pedro Condori chose « Wiphalita » as the title of his album to highlight this symbol of unity and equality, organization and harmony of the Andean community system. A concert that transcends borders!

Los días 22 y 23 de julio a partir de las 15.30 horas en Cussac, en el Chapiteau de la Fontanelle, Pedro Condori se subirá al escenario para cantar y compartir las canciones tradicionales de su país, Bolivia, con el título de Wiphalita, una bandera de tela con 49 cuadrados multicolores, emblema de los pueblos del Tawantinsuyu (término quechua que significa 4 partes). La wiphala representa la unión de los pueblos andinos. Pedro Condori eligió « Wiphalita » como título de su álbum para destacar este símbolo de unidad e igualdad, de organización y armonía del sistema comunitario andino. ¡Un concierto que trasciende fronteras!

Am 22. und 23. Juli ab 15.30 Uhr in Cussac im Chapiteau de la Fontanelle wird Pedro Condori auf der Bühne stehen, um die traditionellen Lieder seiner Heimat Bolivien zu singen und zu teilen. Sein Titel ist Wiphalita, die Flagge aus Stoff, die mit 49 bunten Feldern kariert ist, das Emblem der Völker, die aus Tawantinsuyu (Quechua-Begriff für vier Teile) stammen. Die Wiphala steht für die Vereinigung der Andenvölker. Pedro Condori wählte daher « Wiphalita » auch als Titel seiner CD, um dieses Symbol der Einheit und Gleichheit, der Organisation und Harmonie des Gemeinschaftssystems der Anden zu würdigen. Die Gelegenheit für ein Konzert, das die Grenzen überschreitet!

