Seine-et-Marne LE CIRQUE DE NOEL RUBIS CHAPITEAU CIRQUE RUBIS Jablines, 29 décembre 2023, Jablines. LE CIRQUE DE NOEL RUBIS A l’occasion des fêtes de fin d’année, le Cirque Rubis revêt ses habits de fête pour vous proposer un spectacle unique : le Cirque de Noël Rubis !Venez célébrer le 5e anniversaire de cet évènement devenu incontournable.Au programme : 2 heures de spectacle spécialement conçu pour les petits comme pour les grands ! Des artistes spécialement venus des quatre coins de la France pour cet événement vous proposent un spectacle des plus surprenant.Jongleurs, comédiens, chiens, acrobates, numéros aériens, magicien, équilibriste et bien d’autres surprises sont à découvrir !A Savoir :Le Père Noël sera une nouvelle fois l’invité d’honneur du spectacle ! Il viendra saluer les enfants à la fin de chaque représentation.

Tarif : 13.00 – 17.00 euros.

Tarif : 13.00 – 17.00 euros.

Début : 2023-12-29 à 14:30
Réservez votre billet ici
CHAPITEAU CIRQUE RUBIS
Ile de Loisirs de Jablines-Annet
77450 Jablines
Seine-et-Marne

