C’est Noël à Ciboure : Création d’un jeu de société Chapiteau Ciboure, 20 décembre 2023, Ciboure.

Ciboure,Pyrénées-Atlantiques

Cette année pour Noël, ce sont les jeux qui sont mis à l’honneur ! Et à cette occasion, venez fabriquer votre propre jeu de société. « Serpents et échelles » ou le jeu de l’échelle est un jeu de société populaire consistant à déplacer son jeton un plateau de jeu constitué de cases avec un dé en espérant monter les échelles et éviter de trébucher sur les serpents.

Dès 6 ans – Sur inscription.

2023-12-20 fin : 2023-12-20 . EUR.

Chapiteau Place du fronton

Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



This year, Christmas is all about games! And to mark the occasion, come and make your own board game. « Snakes and Ladders », or the ladder game, is a popular board game in which players move their tokens around a board made up of squares and a die, hoping to climb the ladders and avoid tripping over the snakes.

From age 6 – Registration required

Esta Navidad, los juegos son los protagonistas Y para celebrarlo, ven a crear tu propio juego de mesa. serpientes y escaleras » o « el juego de la escalera » es un popular juego de mesa que consiste en desplazar tu ficha por un tablero formado por casillas con un dado, con la esperanza de subir por las escaleras y evitar tropezar con las serpientes.

A partir de 6 años – Inscripción obligatoria

Dieses Jahr stehen zu Weihnachten die Spiele im Mittelpunkt! Und zu diesem Anlass können Sie Ihr eigenes Brettspiel herstellen. das Spiel « Schlangen und Leitern » ist ein beliebtes Brettspiel, bei dem man seine Spielsteine auf einem Spielfeld mit Feldern und einem Würfel bewegt und hofft, die Leitern hochzuklettern und nicht über Schlangen zu stolpern.

Ab 6 Jahren – Auf Anmeldung

Mise à jour le 2023-11-16 par Office de Tourisme Pays Basque