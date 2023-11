C’est Noël à Ciboure : Atelier gourmand, le xocoalt des Aztèques Chapiteau Ciboure, 20 décembre 2023, Ciboure.

Ciboure,Pyrénées-Atlantiques

Avec l’association Sarde Sardexka, découvrez l’origine du chocolat chaud : les ingrédients, la recette ainsi que son évolution à travers les siècles. A la manière des amérindiens, venez découvrir, réaliser et déguster votre chocolat chaud !

Dès 7 ans – Sur inscription.

2023-12-20 fin : 2023-12-20 . EUR.

Chapiteau Place du fronton

Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



With the association Sarde Sardexka, discover the origins of hot chocolate: the ingredients, the recipe and its evolution through the centuries. Come and discover, make and enjoy your own hot chocolate, just like the Amerindians did!

Ages 7 and up – Registration required

Con la asociación Sarde Sardexka, descubra los orígenes del chocolate caliente: los ingredientes, la receta y su evolución a lo largo de los siglos. Venga a descubrir, preparar y disfrutar de su propio chocolate caliente, ¡como lo hacían los amerindios!

A partir de 7 años – Inscripción obligatoria

Entdecken Sie mit dem sardischen Verein Sardexka den Ursprung der heißen Schokolade: die Zutaten, das Rezept und seine Entwicklung im Laufe der Jahrhunderte. Entdecken Sie wie die Ureinwohner Amerikas Ihre eigene heiße Schokolade, stellen Sie sie her und genießen Sie sie!

Ab 7 Jahren – Auf Anmeldung

Mise à jour le 2023-11-16 par Office de Tourisme Pays Basque