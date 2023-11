C’est Noël à Ciboure : Atelier Cup cakes Chapiteau Ciboure, 16 décembre 2023, Ciboure.

Ciboure,Pyrénées-Atlantiques

Si Sébastien a toujours aimé passer du temps derrière les fourneaux, son obsession pour le cupcake est pourtant le fruit du hasard : une fête d’anniversaire, une vente groupée de ces petits gâteaux sur Internet, l’envie de faire plaisir à ses invités et… la certitude de pouvoir en faire autant… Venez découvrir son savoir-faire et agrémenter les cupcakes en pâte à sucre de pions de jeux de société !

Dès 6 ans – Sur inscription.

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . EUR.

Chapiteau Place du fronton

Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Although Sébastien has always enjoyed spending time behind the stove, his obsession with cupcakes is the result of chance: a birthday party, a group sale of these little cakes on the Internet, the desire to please his guests and… the certainty that he could do the same… Come and discover her expertise, and decorate your sugarpaste cupcakes with board game pieces!

Ages 6 and up – Registration required

A Sébastien siempre le ha gustado pasar tiempo entre fogones, pero su obsesión por los cupcakes es fruto de la casualidad: una fiesta de cumpleaños, una venta colectiva de estos pastelitos en Internet, el deseo de complacer a sus invitados y… la certeza de que él podría hacer lo mismo… ¡Ven a descubrir su maestría y decora tus cupcakes de pasta de azúcar con piezas de juegos de mesa!

A partir de 6 años – Inscripción obligatoria

Sébastien hat zwar schon immer gerne Zeit hinter dem Herd verbracht, seine Besessenheit von Cupcakes ist jedoch eher zufällig entstanden: eine Geburtstagsfeier, ein Sammelverkauf dieser kleinen Kuchen im Internet, der Wunsch, seinen Gästen eine Freude zu machen und … die Gewissheit, dass er selbst auch eine Freude machen kann … Entdecken Sie ihr Können und verzieren Sie die Cupcakes aus Zuckerpaste mit Spielfiguren aus Gesellschaftsspielen!

Ab 6 Jahren – Auf Anmeldung

Mise à jour le 2023-11-16 par Office de Tourisme Pays Basque