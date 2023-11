C’est Noël à Ciboure : Confection de sapins de Noël en feutrine Chapiteau Ciboure, 13 décembre 2023, Ciboure.

Ciboure,Pyrénées-Atlantiques

Venez fabriquer en famille votre petit sapin en feutrine ! Une décoration qui trouvera sa place sur vos tables de Noël.

Dès 6 ans – Sur inscription.

2023-12-13 fin : 2023-12-13 . EUR.

Chapiteau Place du fronton

Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Come and make your own little felt Christmas tree! The perfect decoration for your Christmas table.

From age 6 – Registration required

¡Ven a hacer tu propio arbolito de Navidad de fieltro con toda la familia! La decoración perfecta para tu mesa de Navidad.

A partir de 6 años – Inscripción obligatoria

Stellen Sie mit Ihrer Familie einen kleinen Tannenbaum aus Filz her! Eine Dekoration, die ihren Platz auf Ihrem Weihnachtstisch finden wird.

Ab 6 Jahren – Auf Anmeldung

