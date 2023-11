C’est Noël à Ciboure : Confection de sapins de Noël à pomponner Chapiteau Ciboure, 13 décembre 2023, Ciboure.

Ciboure,Pyrénées-Atlantiques

Les tous petits pourront eux aussi participer, en s’amusant, à la décoration de Noël de la maison. Venez pomponner avec eux de petits sapins de Noël !

2-5 ans – Sur inscription.

2023-12-13 fin : 2023-12-13 . EUR.

Chapiteau Place du fronton

Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Even the little ones can have fun decorating the house for Christmas. Come and decorate little Christmas trees with them!

2-5 years – Registration required

Incluso los más pequeños pueden divertirse decorando la casa por Navidad. ¡Ven a decorar arbolitos de Navidad con ellos!

2-5 años – Inscripción obligatoria

Auch die Kleinsten können spielerisch an der weihnachtlichen Dekoration des Hauses teilnehmen. Putzen Sie mit ihnen kleine Weihnachtsbäume!

2-5 Jahre – Auf Anmeldung

