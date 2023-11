C’est Noël à Ciboure : Lectures autour de la mer Chapiteau Ciboure, 10 décembre 2023, Ciboure.

Ciboure,Pyrénées-Atlantiques

« Lecture et Littoral » est un voyage à pied, de lectures itinérantes, qui, durant un an, de ville portuaire en ville portuaire, propose d’évoquer le monde marin et balnéaire, ses richesses, ses beautés et ses périls, ses enjeux écologiques, économiques, culturels et touristiques. Depuis le 21 janvier, Marc Roger, lecteur public, parcourt le littoral et partage souvenirs d’enfance, légendes de pirates et autres naufrageurs, voyages aux confins d’illustres navigateurs… Avant d’arriver à bon port le 16 décembre à Hendaye, il s’arrêtera à Ciboure pour proposer une matinée de récits autour de la mer.

Public familial, sur inscription.

2023-12-10 fin : 2023-12-10 . EUR.

Chapiteau Place du fronton

Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



« Lecture et Littoral » is a year-long journey on foot, from port city to port city, to evoke the marine and seaside world, its riches, its beauties and its perils, its ecological, economic, cultural and tourist challenges. Since January 21, Marc Roger, public reader, has been touring the coast, sharing childhood memories, legends of pirates and shipwreckers, and journeys to the shores of illustrious navigators? Before arriving safely in Hendaye on December 16, he will stop off in Ciboure for a morning of stories about the sea.

Family audience, registration required

« Lecture et Littoral » (Lectura y litoral) es un viaje de un año de lecturas a pie, de una ciudad portuaria a otra, evocando el mundo del mar y de la costa, sus riquezas, sus bellezas y sus peligros, sus retos ecológicos, económicos, culturales y turísticos. Desde el 21 de enero, Marc Roger, lector público, recorre el litoral compartiendo recuerdos de infancia, leyendas de piratas y náufragos, y viajes a las costas de ilustres navegantes? Antes de llegar sano y salvo a Hendaya el 16 de diciembre, hará escala en Ciboure para una mañana de historias sobre el mar.

Para las familias, inscripción obligatoria

« Lecture et Littoral » ist eine Reise zu Fuß, die ein Jahr lang von Hafenstadt zu Hafenstadt führt und die Meeres- und Badewelt, ihren Reichtum, ihre Schönheiten und Gefahren, ihre ökologischen, wirtschaftlichen, kulturellen und touristischen Herausforderungen thematisiert. Seit dem 21. Januar reist Marc Roger, ein öffentlicher Vorleser, entlang der Küste und teilt Kindheitserinnerungen, Legenden von Piraten und anderen Schiffbrüchigen, Reisen zu den Grenzen berühmter Seefahrer? Bevor er am 16. Dezember in Hendaye ankommt, wird er in Ciboure Halt machen und einen Vormittag lang Geschichten rund um das Meer erzählen.

Familienpublikum, Anmeldung erforderlich

