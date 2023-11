C’est Noël à Ciboure : Jeux et défis traditionnels basques Chapiteau Ciboure, 10 décembre 2023, Ciboure.

Ciboure,Pyrénées-Atlantiques

Venez passer un après-midi ludique à l’espace polyvalent : en famille ou entre amis, (re)découvrez de nombreux jeux issus de la culture basque. Gaia Elkartea proposera plusieurs activités accessibles à tous, de 3 à 99 ans ! Et pour finir, le photobooth est de retour avec cette fois-ci pour thématique : les

Public familial, entrée libre.

2023-12-10 fin : 2023-12-10 . EUR.

Chapiteau Place du fronton

Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Come and spend a fun-filled afternoon at the multi-purpose hall: with family or friends, (re)discover a wide range of games based on Basque culture. Gaia Elkartea will be offering a range of activities accessible to all, from 3 to 99 years of age! And finally, the photobooth is back, this time with a theme: games, of course!

Family public, free admission

Ven a pasar una tarde llena de diversión en la sala polivalente: en familia o con amigos, (re)descubre un amplio abanico de juegos basados en la cultura vasca. Gaia Elkartea propone actividades para todas las edades, ¡de 3 a 99 años! Y, por último, vuelve el photobooth, esta vez tematizado: ¡juegos, claro!

Entrada gratuita para las familias

Verbringen Sie einen spielerischen Nachmittag im Mehrzweckraum: Entdecken Sie mit der Familie oder mit Freunden zahlreiche Spiele aus der baskischen Kultur (wieder). Gaia Elkartea wird mehrere Aktivitäten anbieten, die für alle von 3 bis 99 Jahren zugänglich sind! Und zu guter Letzt ist auch die Fotobox wieder da, diesmal mit einem Thema, das lautet: ?

Familienpublikum, freier Eintritt

