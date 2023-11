C’est Noël à Ciboure : La bibliomobile s’invite au marché dominical Chapiteau Ciboure, 10 décembre 2023, Ciboure.

Ciboure,Pyrénées-Atlantiques

Dimanche 17 décembre, sous le chapiteau de La Fabrique Affamée, un espace détente et lecture vous sera totalement dédié. Toute la matinée, installez-vous confortablement pour lire ou écouter des histoires. Adultes, enfants et familles sont les bienvenus ! Et à 11h, rassemblons-nous autour d’un raconte-tapis pour rêver à des histoires incroyables en français et en basque.

Avec Geneviève et Anne des Contes en balade. Tout public – Inscription conseillée.

2023-12-10 fin : 2023-12-10 13:00:00. EUR.

Chapiteau Place du fronton

Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



On Sunday December 17, under the big top of La Fabrique Affamée, a reading and relaxation area will be dedicated to you. All morning long, make yourself comfortable to read or listen to stories. Adults, children and families are welcome! And at 11am, we’ll gather around a storytelling table to dream up some incredible stories in French and Basque.

With Geneviève and Anne from Contes en balade. All ages – Registration recommended

El domingo 17 de diciembre, bajo la carpa de La Fabrique Affamée, se le dedicará un espacio de lectura y relajación. Durante toda la mañana, póngase cómodo y lea o escuche cuentos. Adultos, niños y familias son bienvenidos Y a las 11 h, nos reuniremos en torno a una alfombra cuentacuentos para soñar historias increíbles en francés y euskera.

Con Geneviève y Anne de Contes en balade. Todas las edades – Inscripción recomendada

Am Sonntag, dem 17. Dezember, steht Ihnen unter dem Zeltdach von La Fabrique Affamée ein Entspannungs- und Lesebereich zur Verfügung, der ganz Ihnen gewidmet ist. Machen Sie es sich den ganzen Vormittag lang gemütlich und lesen Sie oder hören Sie Geschichten. Erwachsene, Kinder und Familien sind herzlich willkommen! Und um 11 Uhr versammeln wir uns um einen Erzählteppich, um von unglaublichen Geschichten auf Französisch und Baskisch zu träumen.

Mit Geneviève und Anne von Contes en balade. Für alle Altersgruppen – Anmeldung empfohlen

Mise à jour le 2023-11-16 par Office de Tourisme Pays Basque