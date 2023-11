C’est Noël à Ciboure : Fabrication de décorations de Noël en tissu Chapiteau Ciboure, 9 décembre 2023, Ciboure.

Ciboure,Pyrénées-Atlantiques

Les couturières de l’association Patch y Coud vous proposent un atelier de fabrication de décorations pour sapins de Noël en tissu. Venez fabriquer vous-même couronnes, guirlandes ou encore boules de Noël à

partir de tissus de récupération. Si vous avez des morceaux de tissu dont vous ne savez que faire chez vous, c’est le moment de les sortir et d’en faire quelque chose !

Tout public, sur inscription.

2023-12-09

Chapiteau Place du fronton

Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The seamstresses from the Patch y Coud association are offering a workshop to make fabric Christmas tree decorations. Come and make your own wreaths, garlands or Christmas baubles

from recycled fabrics. If you’ve got scraps of fabric you don’t know what to do with at home, now’s the time to get them out and do something with them!

Open to all, registration required

Las costureras de la asociación Patch y Coud organizan un taller para confeccionar adornos de tela para el árbol de Navidad. Ven y confecciona tus propias coronas, guirnaldas o adornos a partir

de telas recicladas. Si tienes trozos de tela con los que no sabes qué hacer en casa, ¡es el momento de sacarlos y hacer algo con ellos!

Abierto a todos, inscripción obligatoria

Die Näherinnen des Vereins Patch y Coud bieten Ihnen einen Workshop zur Herstellung von Weihnachtsbaumschmuck aus Stoff an. Stellen Sie selbst Kränze, Girlanden oder Weihnachtskugeln aus Stoff her

aus gebrauchten Stoffen. Wenn Sie zu Hause Stoffreste haben, mit denen Sie nichts anzufangen wissen, ist es an der Zeit, sie herauszuholen und etwas daraus zu machen!

Für alle Altersgruppen, nach Anmeldung

Mise à jour le 2023-11-16 par Office de Tourisme Pays Basque