C’est Noël à Ciboure : Lecture contée avec Maddi Zubeldia Chapiteau Ciboure, 9 décembre 2023, Ciboure.

Ciboure,Pyrénées-Atlantiques

« Ce jour-là, Escarbille et Chaboudo se promenaient dans le désert. Et dans le désert, il n’y avait rien. Rien, sauf…une tache bleue, au loin. Ils s’approchèrent : c’était une chaise. C’est fou ce qu’on peut faire avec une chaise bleue. » Maddi Zubeldia vous invite sous le chapiteau de La Fabrique Affamée pour une version en euskara du conte La chaise bleue de Claude Boujon.

Dès 5 ans, sur inscription.

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . EUR.

Chapiteau Place du fronton

Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



« That day, Escarbille and Chaboudo were walking in the desert. And in the desert, there was nothing. Nothing, except…a blue spot in the distance. They approached it: it was a chair. It’s amazing what you can do with a blue chair. » Maddi Zubeldia invites you under the big top of La Fabrique Affamée for a version in Basque of Claude Boujon’s tale La chaise bleue.

Ages 5 and up, registration required

« Aquel día, Escarbille y Chaboudo caminaban por el desierto. Y en el desierto, no había nada. Nada, excepto… un punto azul en la distancia. Se acercaron: era una silla. Es increíble lo que se puede hacer con una silla azul » Maddi Zubeldia te invita bajo la carpa de La Fabrique Affamée a una versión en euskera del cuento de Claude Boujon La chaise bleue.

A partir de 5 años, previa inscripción

« An jenem Tag gingen Escarbille und Chaboudo in der Wüste spazieren. Und in der Wüste gab es nichts. Nichts außer … einem blauen Fleck in der Ferne. Sie gingen näher heran: Es war ein Stuhl. Es ist erstaunlich, was man mit einem blauen Stuhl alles machen kann. » Maddi Zubeldia lädt Sie in das Zelt von La Fabrique Affamée ein, um eine Version des Märchens La chaise bleue von Claude Boujon auf Euskara zu präsentieren.

Ab 5 Jahren, mit Anmeldung

