C’est Noël à Ciboure : Soirée fais-moi peur Chapiteau Ciboure, 9 décembre 2023, Ciboure.

Ciboure,Pyrénées-Atlantiques

Dans l’ambiance tamisée du chapiteau de La Fabrique Affamée, nous vous invitons à venir partager vos plus belles histoires d’horreur ! Zombies, sorcières, fantômes et vampires en tous genres, nous vous donnons rendez-vous pour un moment de frisson assuré… Venez trembler au rythme d’histoires effrayantes et drôles, avec la participation des Histoires de Julie.

Dès 10 ans, sur inscription.

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . EUR.

Chapiteau Place du fronton

Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



In the subdued atmosphere of La Fabrique Affamée?s big top, we invite you to come and share your best horror stories! Zombies, witches, ghosts and vampires of all kinds, we invite you to join us for a guaranteed thrill? Come and shiver to the rhythm of scary and funny stories, with the participation of Les Histoires de Julie.

Ages 10 and up, registration required

En la tenue atmósfera de la carpa de La Fabrique Affamée, le invitamos a que venga a compartir sus mejores historias de terror Zombis, brujas, fantasmas y vampiros de todo tipo, le invitamos a unirse a nosotros para una emoción garantizada.. Venga a estremecerse al ritmo de unas historias terroríficas y divertidas, con la participación de Les Histoires de Julie.

A partir de 10 años, previa reserva

In der schummrigen Atmosphäre des Zeltes von La Fabrique Affamée laden wir Sie ein, Ihre schönsten Horrorgeschichten mit uns zu teilen! Zombies, Hexen, Gespenster und Vampire aller Art – wir laden Sie ein, sich einen Moment lang zu gruseln! Erschrecken Sie sich im Rhythmus der gruseligen und lustigen Geschichten, mit der Teilnahme von Julies Geschichten.

Ab 10 Jahren, mit Anmeldung

Mise à jour le 2023-11-16 par Office de Tourisme Pays Basque