C’est Noël à Ciboure : Confection de couronnes de Noël…… Chapiteau Ciboure, 6 décembre 2023, Ciboure.

Ciboure,Pyrénées-Atlantiques

Adepte de l’upcycling, Marie, alias Manana Brodway, vous aide à confectionner une couronne de Noël unique et originale. N’hésitez pas à amener vos anciennes décorations de Noël pour leur donner une

seconde vie !

Tout public, sur inscription.

2023-12-06 fin : 2023-12-06 . EUR.

Chapiteau Place du fronton

Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



An upcycling enthusiast, Marie, aka Manana Brodway, can help you make a unique and original Christmas wreath. Don?t hesitate to bring your old Christmas decorations to give them a

them a second life!

Open to all, registration required

Marie, alias Manana Brodway, una entusiasta del upcycling, puede ayudarte a confeccionar una corona navideña única y original. No dudes en traer tus viejos adornos navideños para darles una

¡una segunda vida!

Abierto a todos, inscripción obligatoria

Marie, alias Manana Brodway, ist eine Anhängerin des Upcyclings und hilft Ihnen, einen einzigartigen und originellen Weihnachtskranz zu basteln. Bringen Sie auch Ihre alte Weihnachtsdekoration mit, um ihr ein neues Leben zu geben

ein zweites Leben zu schenken!

Für alle Altersgruppen, nach Anmeldung

Mise à jour le 2023-11-16 par Office de Tourisme Pays Basque