C’est Noël à Ciboure : Confection d’étiquettes cadeaux…… Chapiteau Ciboure, 6 décembre 2023, Ciboure.

Ciboure,Pyrénées-Atlantiques

Confection d’étiquettes cadeaux et de cartes de fin d’année : du papier, des boutons, du tissu, à vous de créer votre étiquette cadeaux unique ou votre carte de Noël.

Dès 6 ans, sur inscription.

2023-12-06 fin : 2023-12-06 . EUR.

Chapiteau Place du fronton

Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Making gift tags and Christmas cards: paper, buttons, fabric, it’s up to you to create your own unique gift tag or Christmas card.

Ages 6 and up, registration required

Crea tus propias etiquetas de regalo y tarjetas navideñas utilizando papel, botones y tela.

A partir de 6 años, previa inscripción

Herstellung von Geschenkanhängern und Weihnachtskarten: Papier, Knöpfe, Stoff, und schon kannst du deinen einzigartigen Geschenkanhänger oder deine Weihnachtskarte herstellen.

Ab 6 Jahren, nach Anmeldung

