Bal Low Tech Chapiteau, Chemillé-en-Anjou (49) Bal Low Tech Chapiteau, Chemillé-en-Anjou (49), 5 août 2023, . Bal Low Tech Samedi 5 août, 19h00 Chapiteau, Chemillé-en-Anjou (49) prix libre Dans le cadre d’un festival Low Tech au chapiteau de St Lezin, nous organisons un bal folk avec le groupe La Vandale !! http://unpasdecote.asso.fr/index.php/category/ouvre-boites/ Venez nombreux vous essayer aux danses de bal folk au rythme endiablé du groupe La Vandale : https://www.cyrilberthet.com/creations-artistiques/la-vandale—bal/ On vous attend à 19h c’est tôt mais c’est le moment où il y aura encore plein de soleil pour tenter un bal low tech avec des panneaux solaires ! A ne pas manquer ! Merci à Viellux de me prêter son nom pour l’inscription de cet évènement dans AgendaTrad. Nous sommes une association de cirque non encore référencée dans ce milieu mais ça ne serait tarder ! A bientôt ! source : événement Bal Low Tech publié sur AgendaTrad Chapiteau, Chemillé-en-Anjou (49) 4, Chemin de la Fontaine

Chapiteau, 49120 Chemillé-en-Anjou, France [{« link »: « http://unpasdecote.asso.fr/index.php/category/ouvre-boites/ »}, {« link »: « https://www.cyrilberthet.com/creations-artistiques/la-vandale—bal/ »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/43864 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-05T19:00:00+02:00 – 2023-08-06T00:00:00+02:00 baltrad balfolk Détails Autres Lieu Chapiteau, Chemillé-en-Anjou (49) Adresse 4, Chemin de la Fontaine Chapiteau, 49120 Chemillé-en-Anjou, France Age max 110 Lieu Ville Chapiteau, Chemillé-en-Anjou (49)

