Soirée entrecôte Caubeyres Chapiteau Caubeyres, 3 juin 2023, Caubeyres.

Caubeyres,Lot-et-Garonne

Soirée entrecôte – Sous le chapiteau – Entrecôte à volonté – Menu complet vin café pour 20€ et 10€ pour les 6-12 ans -Soirée animée par le groupe « Beale Street »

Réservation au 06 29 05 77 06 ou 06 86 70 41 91.

2023-06-03 à ; fin : 2023-06-03 . EUR.

Chapiteau

Caubeyres 47160 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Entrecôte evening – Under the big top – All-you-can-eat entrecôte – Full menu with wine and coffee for 20? and 10? for 6-12 year olds – Entertainment by the « Beale Street » band

Reservations on 06 29 05 77 06 or 06 86 70 41 91

Noche de entrecot – Bajo la carpa – Entrecot para todos – Menú completo con vino y café por 20? y 10? para los niños de 6 a 12 años – Animación a cargo del grupo « Beale Street »

Reservas al 06 29 05 77 06 o al 06 86 70 41 91

Entrecôte-Abend – Im Festzelt – Entrecôte nach Belieben – Komplettes Menü mit Wein und Kaffee für 20? und 10? für Kinder von 6 bis 12 Jahren – Musikalische Unterhaltung mit der Gruppe « Beale Street »

Reservierung unter 06 29 05 77 06 oder 06 86 70 41 91

Mise à jour le 2023-05-30 par OT Coteaux et Landes de Gascogne