Essonne Des bords de soi Châpiteau Athis-Mons, 3 juin 2023, Athis-Mons. Des bords de soi 3 et 4 juin Châpiteau https://www.lesbordsdescenes.fr/saison/saison-22-23/des-bords-de-soi/ Des bords de soi Marlène Rubinelli-Giordano – Compagnie L’MRG’ée Cirque | En famille | Cirque I Dès 8 ans I Sous Chapiteau Contorsion, fil, mât chinois, roue Cyr, sangles, Des bords de soi est un déferlement d’images où se côtoient visions d’enfance et rêves les plus fous. Le cirque de Marlène Rubinelli-Giordano est une ode envoûtante à la métamorphose, où l’expérience acrobatique s’habille d’une beauté à couper le souffle. Châpiteau Avenue Henri Dunant 91200 Athis-Mons Athis-Mons 91200 Essonne Île-de-France Parking : Rue du Musée Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

