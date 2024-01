LILLE DÎNER-SPECTACLE CHAPITEAU ARLETTE GRUSS Lille, 2 mars 2024, Lille.

CIRQUE ARLETTE GRUSS – DINER-SPECTACLEArrivée conseillée à 19h00. Apéritif à 19h15. Début du dîner à 19h45.Certains soirs entrez dans la magie d’un lieu atypique. Oubliez votre quotidien et offrez-vous une soirée exceptionnelle. Soyez le témoin d’une alliance subtile et unique entre le spectacle by Arlette Gruss et la gastronomie avec notre partenaire Traiteurs de France.Découvrez la création ETERNEL adaptée à l’expérience Dîner spectacle.Un moment magique et inoubliable en famille ou entre amis !Les N° de places et tables communiqués au moment de la réservation sont données à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiées lors de votre arrivée sous le chapiteau et ce pour assurer le bon déroulement de votre soirée. Le placement dans la catégorie quant à lui est assuré.Votre REPAS adulte ou enfant est accompagné d’une ½ bouteille d’eau par personneChaque REPAS se décline en version végétarienne. Le cas échéant merci d’informer le cirque 7 jours avant la séance au plus tard.Pour les menus Adultes avec boissons est inclus en plus: l’apéritif, le vin blanc et vin rouge servis de l’entrée au plat chaud1 bouteille de chaque pour 4 pers. (½ de chaque pour 2 pers.) En fin de repas : 1 café ou thé par personne.Il est possible de commander les boissons au bar du cirque ou en salle avec votre mobile.La Formule Bistrot (entrée plat et dessert) est servie en une seule fois et accompagné de pain, d’eau plate ou gazeuse, d’un apéritif et d’un verre de vin.Durée de la soirée 2H30 avec un entracte de 15 minutes durant la partie spectacle. Dîner de 19h45 à 21h15 puis spectacle en suivant.Chapiteau chauffé et Orchestre live.Salle de spectacle et toilettes accessibles pour les PMRNouveau chapiteau et gradins pour un maximum de confort avec sièges rabattables, coussins sur les sièges et espaces et assises augmentés.Aucune place de ce chapiteau n’est en visibilité réduite.

Tarif : 40.00 – 105.00 euros.

Début : 2024-03-02 à 19:30

CHAPITEAU ARLETTE GRUSS CHAMP DE MARS 59000 Lille 59