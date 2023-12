COVERTRAMP CASINO DE PARIS Paris, 7 novembre 2024, Paris.

Le meilleur hommage planétaire à SUPERTRAMP Adoubé par Roger Hodgson, attentif à chaque détail, COVERTRAMP vise la perfection pour restituer avec justesse le son, les voix et l’émotion. Une fidélité prodigieuse à l’œuvre originale ! Un spectacle vivant unique pour un hommage au mythique groupe SUPERTRAMP, une soirée inoubliable pour se remémorer leurs plus célèbres tubes ! Les 6 musiciens de COVERTRAMP offrent un spectacle de 2 heures avec 25 chansons comme Breakfast in America, School, Goodbye Stranger, It’s Raining Again et tant d’autres… Patrice Romedenne (France2) 2 heures de concert, 2 heures pour une résurrection… Hommage parfait, émotion intacte, s’ils passent à coté de chez vous, ne les ratez surtout pas, vous n’êtes pas à l’abri de verser quelques larmes pour peu que vous ayez vous aussi, jadis, aimé Supertramp : Le Parisien « Une prouesse que Covertramp signe avec un tel souci du détail qu’ils ont été adoubés par le fondateur du groupe originel Roger Hodgson. »

Tarif : 30.00 – 68.00 euros.

Début : 2024-11-07 à 20:00

CASINO DE PARIS 16, Rue de Clichy 75009 Paris