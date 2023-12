THIERRY JARDINOT CASINO DE PARIS Paris, 9 décembre 2024, Paris.

Thierry JARDINOT et ses amis nous convient à une soirée des anciens pour rire et chanter sur des refrains de l’ile de la Réunion.Comme on dit en créole : Tous les ans 12 mois, et nou zartistes nou devient Gramoun, et un ti guine nostalgique, avec Gramoun Connection, , nous sar fait revive à zot’ l ambiance bals séga les années Gaby et les Soulmen (Gaby Laï-kune), y chante, y danse , ek l Orchestre David and’ Co, mais y sar rire aussi ek 2 zarboutan l’humour pei (Sully Riviére et Thierry Jardinot) , Gramoun connection, y fé un place , pou la relève,et l’avenir la musique pei , ek un gayar ti chanteuse Emma Nona , un talent y promet !

Tarif : 37.25 – 46.05 euros.

Début : 2024-12-09 à 20:00

CASINO DE PARIS 16, Rue de Clichy 75009 Paris