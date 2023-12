GOLDMEN L’EMC2 – SAINT GREGOIRE St Gregoire, 25 janvier 2025, St Gregoire.

Avec ce nouveau spectacle, Gus voit les choses en grand ! Ses nouvelles illusions, encore plus spectaculaires vous feront voyager jusqu’en haute montagne.Gus garde le co^te´ poe´tique et interactif qu’on lui connai^t mais cette fois-ci en poussant le curseur de l’humour encore plus loin,avec un seul objectif : vous montrer qu’il est comple`tement GIVRE´ !

Tarif : 44.00 – 59.00 euros.

Début : 2025-01-25 à 20:00

L’EMC2 – SAINT GREGOIRE 1 AVENUE ALPHASIS 35760 St Gregoire