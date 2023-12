TROP PARFAITE CAFE THEATRE DES 3T Toulouse, 5 avril 2024, Toulouse.

Une comédie à 3 personnages de Gérard Pinter.L’histoire :Créer la femme parfaite, un rêve ! C’est ce que veut faire Thomas, un jeune scientifique en robotique, aidé d’un vieux briscard marié depuis 25 ans à une belle emmerdeuse. Après des années d’un travail acharné, le résultat est stupéfiant : ils ont créé LA femme parfaite, une poupée qui dit toujours oui, oui, oui…Son créateur se lance alors dans une cohabitation rêvée avec ce prototype, sous l’œil sceptique de son vieil ami. Mais la perfection peut souvent mener au désordre le plus total, voire au chaos… et pourquoi vouloir inventer la femme parfaite puisqu’elle existe déjà… c’est vous ! Et comme le dit la chanson “vous les femmes, vous le charme” !

Tarif : 26.00 – 29.20 euros.

Début : 2024-04-05 à 20:00

CAFE THEATRE DES 3T 40, RUE GABRIEL PÉRI 31300 Toulouse