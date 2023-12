CIRQUE ARLETTE GRUSS – ‘ETERNEL’ CHAPITEAU ARLETTE GRUSS Bordeaux, 13 janvier 2024, Bordeaux.

CIRQUE ARLETTE GRUSS – ETERNEL C’est un moment hors du temps, un charme qui ne s’explique pas, un mirage né des projecteurs, un rêve excentrik, une peinture en mille couleurs !Invitez-vous sous notre toile ! Abandonnez votre habit du quotidien et dans les poussières d’étoile prenez votre bain.Ici brille un amour qui défie les lois, telle une étoile en héritage.Au-delà des corps, laissez-vous porter par la musique, invoquez avec nous les prouesses les plus inédites et rendez unique cet instant de partage.De cette piste, une ronde à l’infini, jaillit un souffle réinventé à chaque fois, une larme, un rire, un carnaval perpétuel.C’est en rouge et blanc que le nom d’Arlette GRUSS s’illumine et années après années nous le rendons « Éternel ».- Placement numéroté avec possibilité de choix sur plan et non garanti après le début de la représentation- Durée du spectacle 2H avec un entracte de 20 minutes- Avant le spectacle ou pendant l’entracte, les snacks et stands de friandises vous proposent des en-cas, boissons et douceurs pour le plaisir des petits et des grands- Orchestre live- Aucune place de ce chapiteau n’est en visibilité réduite.- Chapiteau chauffé- Salle de spectacle et toilettes accessibles pour les PMR.Il est conseillé d’arriver 45 minutes à l’avance. Le bar et le hall sont ouverts 1H avant le début du spectacle.

Tarif : 19.00 – 51.50 euros.

Début : 2024-01-13 à 14:00

Réservez votre billet ici

CHAPITEAU ARLETTE GRUSS PLACE DES QUINCONCES 33000 Bordeaux 33