Décrochez-moi-ça ! 7 – 10 décembre Chapiteau de 4 à 25€

Détournement d’objets et minutie gestuelle. Après avoir parcouru la France et l’Europe avec Bêtes de foire-petit théâtre de gestes en 10 ans et 700 représentations, Bêtes de foire s’installe à Arles pour la première fois. Dans un chapiteau agrandi et sous un décor suspendu où se tutoient maladresses et prouesses, extraordinaire et petits riens, quatre artistes s’amusent des costumes et accessoires qui les entourent et font ainsi naître d’étonnants personnages. Réunissant l’artisanat et toute la magie de l’imaginaire forain, Décrochez-moi-ça rassemble les techniques du cirque, du théâtre et de la marionnette pour un voyage sensible au cœur de l’âme humaine.

SOUS CHAPITEAU PLACE DE LA CROISIERE

Chapiteau Place de la croisière, 13200 Arles

2023-12-07T20:00:00+01:00 – 2023-12-07T21:30:00+01:00

2023-12-10T16:00:00+01:00 – 2023-12-10T17:30:00+01:00

Bête de Foire