CHAPIBIRTHDAY : LES 7 PÊCHÉS VÉGÉTAUX Le Chapiteau Marseille, vendredi 22 mars 2024.

CHAPIBIRTHDAY : LES 7 PÊCHÉS VÉGÉTAUX ♫♫♫ Vendredi 22 mars, 22h00 Le Chapiteau A partir de 10,59€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-22T22:00:00+01:00 – 2024-03-23T04:00:00+01:00

Fin : 2024-03-22T22:00:00+01:00 – 2024-03-23T04:00:00+01:00

► House, Techno Mélodique, Disco, Tribe, Acid Tribe, Jungle…

► 22h – 04h

► 3 scènes

► Pur sound system

► BAR – BIO, LOCAL et à petits prix

► Billetterie à partir de 10e

Le Chapiteau fête ses 7 ans alors guette 7 fête !

Beats exotiques, racines rythmiques et DJ7, sous les fougères de Plombière on y va sans pincettes

Un voyage dans une galaxie verte où les péchés deviennent vertueux. Avec une scénographie envoûtante où la nature reprend ses droits et où la musique résonne comme un écho lointain de la forêt vierge

Succombez aux 7 Pêchés Végétaux :

LE SOURIRE accroché aux lèvres comme une vraie sangsue.

LE PARTAGE, parce que y’a pas de rats dans la jungle.

LA BIENVEILLANCE de ton regard sur les grenouilles environnantes.

LA LIBERTÉ de te dandiner avec les chimpanzés.

LE PÉPOUZE avec Baloo, calé dans un acajou.

L’APÉRO avec Tarzan, tu sais pas mais il se la colle.

LES PAILLETTES, même au milieu des bêtes il faut que ça pète !

— LINE UP —

TBA

——-

22h00 : Ouverture des portes

03h30 : Fin des DJ sets

04h00 : On se dit au revoir

——-

BILLETTERIE :

TARIF 1 JOUR:

PRÉ-VENTE ABONNÉ SHOTGUN: PERROQUET ZÉLÉ: 10e + frais de loc

PRÉ-VENTE: PARESSEUX CURIEUX: 12e + frais de loc

SUR PLACE: JAGUARD BIZARRE: 15e

TARIF PASS 2 JOURS:

PRÉ-VENTE ABONNÉ SHOTGUN: CIGALE LOYALE: 15e + frais de loc

PRÉ-VENTE: SERPENT CONFIANT: 20e + frais de loc

SUR PLACE: ZÈBRE ZEN: 25e

——-

On prend soin les un·es des autres

– La musique s’arrête à 03h30 et on évite le bruit en quittant les lieux pour ne pas déranger les voisin·es : on vous attend donc on fire dès la première heure !

– Tout comportement oppressif (agression, harcèlement, paroles et gestes déplacés…), qu’il soit à caractère sexiste, raciste, homophobe, transphobe, grossophobe, validiste (…) est banni du Chapiteau. Le Chapiteau se réserve le droit de refuser toute personne ayant des comportements oppressifs et/ou discriminatoires.

– L’équipe se tient à votre disposition si vous subissez quelconque type d’agression / harcèlement ou vous sentez mal à l’aise vis-à-vis du comportement d’un·e personne présente sur nos lieux. Si cela arrive, n’hésitez pas à vous adresser à notre chargée de prévention à l’accueil ou à contacter notre safe hotline : +33 7 51 17 93 32.

☮ PEACE LOVE and MUSIC !! Dans le respect, dans la joie, dans la musique !!

——— INFOS PRATIQUES ——-

► Politique de réduction de plastique + récup

► Tapas et petits plaisirs faits-maison

► Le 1er BAR – BIO, LOCAL et à petits prix à Marseille

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Le Chapiteau 38 Traverse Notre Dame de Bon Secours, 13003 Marseille Marseille 13003 Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://shotgun.live/fr/events/chapibirthday-les-7-peches-vegetaux »}] [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]