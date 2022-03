Chaperon rouge et coeur de loup Sablons sur Huisne Sablons sur Huisne Catégories d’évènement: Orne

Sablons sur Huisne

Chaperon rouge et coeur de loup Sablons sur Huisne, 3 avril 2022, Sablons sur Huisne. Chaperon rouge et coeur de loup Condé sur Huisne 19 Rue du Marechal Leclerc Sablons sur Huisne

2022-04-03 – 2022-04-03 Condé sur Huisne 19 Rue du Marechal Leclerc

Spectacle musical "Chaperon rouge et Cœur de Loup" pour les enfants à partir de 6 ans. Un goûter sera offert après le spectacle. "Qui a peur du Grand Méchant Loup… Serait-ce vous ?! Et si les histoires que vous connaissez cachaient une autre vérité…? Laissez-vous entraîner dans cette tendre réécriture musicale du célèbre conte, et vous découvrirez que le méchant n'est pas toujours celui que l'on croît !" Piano, chant, conte : Milly – Contrebasse, chant : Mathieu Barbances. Pratique : à la salle Paul Pelleray – tarif unique 5€ pour tous – billetterie en vente uniquement sur place le jour du spectacle – une organisation de la commune de Condé sur Huisne / Sablons sur Huisne.

