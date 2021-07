Pontarlier Centre Hospitalier les Rives du Doubs Doubs, Pontarlier Chapelles hospitalières et Apothicairerie au Centre Hospitalier les Rives du Doubs Centre Hospitalier les Rives du Doubs Pontarlier Catégories d’évènement: Doubs

Visite des chapelles hospitalières et de l’apothicairerie. Exposition sur l’historique de l’hôpital de Pontarlier.

Eentrée libre dans le respect des consignes sanitaires

Visitez les chapelles hospitalières des XVIIIe et XIXe siècles, regorgeant de trésors Centre Hospitalier les Rives du Doubs 2 faubourg Saint Etienne 25300 Pontarlier Pontarlier Doubs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T17:00:00

Lieu Centre Hospitalier les Rives du Doubs Adresse 2 faubourg Saint Etienne 25300 Pontarlier Ville Pontarlier