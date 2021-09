Brech Chapelle Saint-Clément Brech, Morbihan Chapelles en Art – Concert de Hervé Lannez (guitare-voix) Chapelle Saint-Clément Brech Catégories d’évènement: Brech

Morbihan

Chapelles en Art – Concert de Hervé Lannez (guitare-voix) Chapelle Saint-Clément, 19 septembre 2021, Brech. Chapelles en Art – Concert de Hervé Lannez (guitare-voix)

Chapelle Saint-Clément, le dimanche 19 septembre à 17:00

_**La ville de Brec’h met à l’honneur ses chapelles dans le cadre de Chapelles en Art, un parcours d’art unique en Pays d’Auray. Pour cet itinéraire singulier, 6 chapelles sont ouvertes au public. Elles sont l’écrin des oeuvres de 16 artistes. En parallèle, des concerts sont programmés avec, entre autres, Hervé Lannez.**_ Hervé Lannez, musicien professionnel, chante depuis 40 ans. Il a été le bassiste attitré de Sheila, remplaçant chez Nicoletta, Gilbert Bécaud, a participé aux Francofolies de La Rochelle, Festival du Bout du Monde, Printemps de Bourges, s’est retrouvé dans des émissions de M. Drucker et P. Sébastien, bassiste chanteur au Crazy Horse, choriste à l’Olympia pour le groupe C4. Avec son passé de 4000 scènes, où il s’est retrouvé dans de très nombreuses formations musicales, groupes, jazz, orchestres de variétés, accordéonistes, concerts, Fest-noz, il a acquis un solide bagage musical. Depuis 2007, il alterne les scènes bretonnes soit en tant que bassiste, soit en solo en tant que guitariste-chanteur. Grâce à son métier-passion, Il dégage une joie de vivre qu’il souhaite, comme à chaque fois sur scène, partager chaleureusement avec le public. [Page Facebook Hervé Lannez](www.facebook.com/lannez.h)

Participation libre – “Au chapeau”

Un moment de détente et d’émotion avec Hervé Lannez, qui vous chantera de beaux textes et de belles mélodies puisées dans un répertoire principalement français. Chapelle Saint-Clément Kerhouarin 56400 Brech Brech Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Brech, Morbihan Autres Lieu Chapelle Saint-Clément Adresse Kerhouarin 56400 Brech Ville Brech lieuville Chapelle Saint-Clément Brech