_**La ville de Brec’h met à l’honneur ses chapelles dans le cadre de Chapelles en Art, un parcours d’art unique en Pays d’Auray. Pour cet itinéraire singulier, 6 chapelles sont ouvertes au public. Elles sont l’écrin des oeuvres de 16 artistes. En parallèle, des concerts sont programmés avec, entre autres, Blues Shouters.**_ _**Blues Shouters**_ (hurleurs de blues) un nom à retenir, ces 5 musiciens vous emmènent profiter de la puissance et des racines du rythm’blues, et à le catapulter à notre époque avec la voix soul de Karine, pendant que les instruments vous font frissonner de plaisir. À ne manquer sous aucun prétexte. Né d’une amitié inégalée et d’une culture musicale différente, Karine, Titi, Roland, Fred et Alain se sont trouvés pour créer en 2019 le groupe Blues Shouters. Ils nous proposent du rythm and blues populaire afro-américain, ayant émergé dans les années 40 à 60, revisité avec leur énergie. Du R&B pur et puissant comme on peut l’aimer. [Page Facebook Blues Shouters](http://www.facebook.com/pages/category/Musician-Band/BLUES-SHOUTERS-100605801726077/)

Participation libre – “Au chapeau”

Chapelle Saint-Clément Kerhouarin 56400 Brech Brech Morbihan



