Brech Chapelle Notre-Dame de Grâce Brech, Morbihan Chapelles en Art / Chapelle Notre-Dame de Grâce Chapelle Notre-Dame de Grâce Brech Catégories d’évènement: Brech

Morbihan

Chapelles en Art / Chapelle Notre-Dame de Grâce Chapelle Notre-Dame de Grâce, 17 septembre 2021, Brech. Chapelles en Art / Chapelle Notre-Dame de Grâce

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à Chapelle Notre-Dame de Grâce

La ville de Brec’h met à l’honneur ses chapelles dans le cadre de Chapelles en Art, un parcours d’art unique en Pays d’Auray. Pour cet itinéraire singulier, 6 chapelles sont ouvertes au public. Elles seront l’écrin des œuvres de 16 artistes de l’association “Auray Pays d’Artistes” et du collectif “Arts ô Bono” pour une rencontre unique entre l’art et le patrimoine.

Entrée libre

Chapelles en Art est un parcours d’art et de patrimoine unique dans le Pays d’Auray. 6 chapelles brechoises seront l’écrin des œuvres de 16 artistes du territoire. Chapelle Notre-Dame de Grâce Tréavrec, 56400, Brech Brech Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T10:00:00 2021-09-17T18:30:00;2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Brech, Morbihan Autres Lieu Chapelle Notre-Dame de Grâce Adresse Tréavrec, 56400, Brech Ville Brech lieuville Chapelle Notre-Dame de Grâce Brech